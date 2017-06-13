Со следующей недели экзамены на права будут сдавать по новым билетам

До конца года введут фиксацию экзаменов на камеру

На следующей неделе в сервисных центрах МВД состоится введение новых экзаменационных билетов по правилам дорожного движения (ПДД). Об этом на открытии нового сервисного центра МВД в Киеве на Петровке заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает Укринформ.

"У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов (ПДД - ред.)", - сказал Криклий.

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В результате общественного обсуждения новых билетов по ПДД было получено более 110 тыс. различных замечаний и предложений. К этому процессу присоединились 11 тыс. граждан из разных уголков Украины, в том числе и из Крыма.

"И до конца года мы также обязательно запустим уже фиксацию экзаменов как теоретической, так и практической части экзаменов на камеры. Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать о какой-то даже теоретической возможности приобрести права, не имея знаний ", - подчеркнул Криклий.

Напомним, с понедельника, 12 июня, дорожная полиция начала патрулировать четыре трассы государственного значения.