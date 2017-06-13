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Главная » Страна » В Донбассе за время конфликта погибли более 10 тысяч человек, - ООН
В Донбассе за время конфликта погибли более 10 тысяч человек, - ООН
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

В Донбассе за время конфликта погибли более 10 тысяч человек, - ООН

Почти 24 тысячи человек получили ранения

13.06.17 14
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За время конфликта в Донбассе погибли 10 тыс. 090 человек, из них 2 тыс. 777 – гражданские лица. При этом 23 тыс. 966 человек получили ранения.

Об этом говорится в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека за период наблюдения с 16 февраля по 15 мая 2017 года, размещенном на сайте организации.

"Всего с 14 апреля 2014 по 15 мая 2017 года УВКПЧ зафиксировало 34 056 жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Эта цифра включает 10 090 погибших (из них 2777 - гражданские лица) и 23 966 раненых", - говорится в докладе.

Напомним, по данным ООН, в Донбассе в период с 16 февраля по 15 мая 2017 погибли 36 гражданских лиц и еще 157 получили ранения.

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