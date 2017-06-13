ООН: Призыв крымчан на службу в армию РФ нарушает нормы международного права

В ООН заявили, что призыв Российской Федерацией жителей Крыма на военную службу нарушает международные нормы. Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Укринформ.

"1 апреля 2017 г. началась ежегодная кампания по призыву в армию Российской Федерации, которая, в случае крымчан, нарушает международный запрет на воинскую службу в вооруженных силах оккупирующей державы", - говорится в докладе.

В документе уточняется, что при отсутствии доступа к Крыму за ситуацией с правами человека управление Верховного комиссара по правам человека продолжило следить из своих офисов в материковой части Украины.

На территории полуострова, в частности, были зафиксированы грубые нарушения права на физическую и психическую неприкосновенность на основе интервью, проведенных с 12-ю осужденными, ранее содержавшимися в Крыму и в Российской Федерации.

Кроме того, в докладе отмечается, что в отношении членов крымскотатарской общины было вынесено несколько судебных решений, явно нарушающих гарантии справедливого судебного разбирательства.

Также управление Верховного комиссара по правам человека отмечает уменьшающиеся возможности для украинского языка, как языка обучения в образовании в Крыму.