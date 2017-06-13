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Главная » Страна » Жители пяти районов Киева могут остаться без горячей воды на все лето

Жители пяти районов Киева могут остаться без горячей воды на все лето

Жители пяти районов Киева могут остаться без горячей воды на все лето
Кадр из фильма "12 стульев"

Причина - в остановке ТЭЦ-6

13.06.17 141
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Глава наблюдательного совета Киевэнерго Иван Плачков заявил, что пять районов столицы могут остаться без горячего водоснабжения до начала отопительного сезона 2017-2018 годов из-за остановки ТЭЦ-6.

Без горячей воды останутся жители Дарницкого, Днепровского, Подольского, Деснянского и Оболонского районов.

Об этом сообщает УНИАН.

"Действия Нафтогаза не являются прогнозируемыми, они ситуативные. Взяли и отключили (ТЭЦ-6 от газоснабжения - ред.) ... Большая вероятность, что до начала следующего отопительного сезона (не возобновится горячее водоснабжение от ТЭЦ-6 - ред.)", - сказал Плачков.

Напомним, в конце мая Киевтрансгаз остановил подачу газа на столичную ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной, Воскресенские массивы.

Как объясняют в компании, причиной отключения являются долги "Киевэнерго" за газ и его транспортировку.

По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн - некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн. некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы.

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