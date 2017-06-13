Взрыв в киевской маршрутке: пострадали пять человек

Горячая смесь из системы охлаждения разлетелась по всему салону

В Киеве произошло ДТП. В столичном маршрутном такси №455 взорвалась система охлаждения, в результате чего пострадали пять человек.

Как сообщает Эспрессо.ТВ, в результате взрыва горячая смесь разлетелась по всему салону маршрутного такси.

Пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание - его пассажиры вынесли из автобуса.

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Трем пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте, а двух пассажиров, среди которых беременная женщина, госпитализировала скорая помощь.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину взрыва.

Напомним, за последние 3 года в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев.