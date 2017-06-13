ГПУ проводит обыск в Укрзализныце

Генеральная прокуратура Украины проводит обыск в здании ПАО "Укрзализныця" для фиксации фактов хищения крупной суммы средств, принадлежащих компании.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас в здании проводятся следственные действия, идет обыск с целью фиксации уголовного правонарушения, которое касается растраты средств ПАО в особо крупных размерах. Одному из руководителей локомотивного хозяйства объявлено подозрение, однако, так как он отсутствует, уведомление о подозрении передано одному из членов правления", - сказал Цилюрик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в уголовном производстве изучаются хищения на сотни миллионов гривен, а в рамках указанного объявленного подозрения фигурирует сумма в 12 млн грн.

"По эпизоду, по которому выдвинуто подозрение, была закуплена при содействии указанного руководителя у юридического лица продукция ненадлежащего качества, которая не могла быть использована в ремонте подвижного состава", – сказал Цилюрик, добавив, что эти закупки происходили в 2015-2016 годах.

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По его словам, в связи с отсутствием подозреваемого, так как он выехал в срочную командировку, членам правления ПАО вручена повестка о необходимости явки подозреваемого в ГПУ, где будут вестись дальнейшие следственные действия.

Он также отметил что глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун содействует следствию: предоставляет необходимые документы, не создает никаких преград.

Согласно данным веб-сайта Укрзализныци заместителями начальника указанного департамента являются Игорь Режило и Виктор Лесик.

Напомним, Омелян категорически против продления контракта с Балчуном.