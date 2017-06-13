Романтик с большой дороги. Александр Невзоров о киллере Денисултанове

Телеведущий, публицист и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров рассказал Фокусу, почему не стоит искать политические смыслы в покушении на Адама Осмаева, и о тщеславии своего давнего приятеля из "лихих 90-х" — киллера Артура Денисултанова

Две недели назад в Киеве ранили бывшего командира добровольческого батальона им. Дж. Дудаева Адама Осмаева. Тяжёлые ранения получил и сам киллер — недавно переехавший в Украину Артур Денисултанов, известный в питерских криминальных кругах как Динго. Под видом журналиста французского издания киллер попросил Осмаева пересесть на заднее сиденье авто, чтобы сделать совместную фотографию. В этот момент он достал пистолет и выстрелил в Адама. Реакция его супруги Амины Окуевой, находившейся в машине, была молниеносной — ногой она оттолкнула руку стрелка, достала свой наградной пистолет Макарова и выпустила в нападавшего четыре пули.

В тот же день Осмаева успешно прооперировали, он идёт на поправку. Состояние же Динго неутешительно: одна из пуль засела в шейном позвонке и он парализован. Денисултанов находится под стражей в спецблоке Киевской больницы скорой помощи. В сознание пришёл, но давать показания отказывается. Чтобы понять его психологию, Фокус связался с российским журналистом Александром Невзоровым, который в 1990-х годах контактировал с будущим киллером.

Недавно вы опубликовали видеозапись одного из выпусков программы "600 секунд", на которой запечатлён Денисултанов в начале 90-х. С иголочки одетый, он сидит у вас в редакции, положив ногу на ногу. Диалог журналиста и гостя скорее напоминает эпизод из фильма "Крёстный отец". Помните, как познакомились с ним?

— Честно говоря, он один из тех бесконечных персонажей, которых породили советские, российские 1990 годы. Тогда очень много подобной шушеры всплыло, которая чувствовала себя великолепно. Он был не худшим на тот момент. Денисултанов пришёл в редакцию, когда в городе были массовые кражи автомобилей. И действительно, с подкупающим изяществом, очень хорошим русским языком, через программу, которая тогда, согласно Книге рекордов Гиннесса, била все рекорды по популярности не только в России, но вообще в мире, он обратился к угонщикам.

"Надо понимать психологию бандюков: они с очень большим интересом относятся ко всему, что, им кажется, интеллектуально превышает их уровень"

Вам было известно, к какой структуре относился Динго?

— Тогда он принадлежал к одной группировке, через полгода переметнулся в другую, там тоже была какая-то стрельба и разборки. Уследить за его перемещениями я не мог.

В интервью вы задавали ему не совсем удобные вопросы. Не было мысли о том, что у Динго под пиджаком может быть ствол?

— Во-первых, на тот момент у меня тоже был ствол под столом, и все эти вещи решались очень быстро. Про мой характер знали все.

Это было не первое ваше общение с представителями, как вы тогда говорили, "неофициальных структур"?

— Практически весь преступный мир Петербурга, Москвы, Казани, Тамбова и Грозного в том числе, конечно, был у меня в друзьях и знакомых. Вообще, надо понимать психологию бандюков: они с очень большим интересом относятся ко всему, что, им кажется, интеллектуально превышает их уровень. Очень охотно идут на контакт. Среди них, кстати говоря, тоже немало было интеллектуалов, людей достаточно тонких, разумных, сложных и талантливых.

Почему же эти люди шли в бригады?

— Поймите, тогда из любого неординарного человека среда делала почти бандита или бандита. Потому что всё располагало к этому. Несмотря на лёгкость огромных денег, необыкновенные возможности влиять на власть, формировать всё, что угодно: политические блоки, партии, ставить своих мэров и глав законодательных собраний. Было в Петербурге местечко — кафе. Все знали, что за одним столом можно решить вопрос об угоне любого автомобиля. За другим столом лоббировались законы в областные, городские парламенты всей России. За третьим столом можно было разместить заказ на любое злодеяние, которое вам могло прийти в голову в отношении любого человека. И там сидели люди, которые работали и записывали, собирали заказы.

Ваше тогдашнее интервью с Артуром Денисултановым было единственным общением?

— Нет. Мы долго дружили, он у меня даже работал переводчиком с чеченского и на чеченский, когда снимали фильм "Чистилище". Потому что там требовались фразы на чеченском, у нас были реальные консультанты-чеченцы, которые не хотели говорить по-русски.

"Чистилище" был культовым фильмом. В нём впервые показан животный ужас войны в Чечне. Теперь узнаём, что в съемках был задействован киллер Денисултанов. В написании сценария он тоже давал советы? Как с ним работалось?

— Нет, он не подсказывал сценарных ходов. Как ни странно, он был очень такой тейповый человек, дисциплинированный и признающий старшинство. Подчёркиваю, на тот момент он признавал моё старшинство. Могу сказать, что он был предельно надёжен, очень помогал, самоотверженно и бесплатно. С Артуром я был в хороших отношениях. Он был целиком во власти романтических представлений о жизни. Судя по его нынешней работе киллера, романтиком он и остался.

А после фильма "Чистилище"?

— Потом судьба его куда-то унесла, я его совершенно потерял из виду. Только увидев "подвиги" Артура в Киеве, вспомнил, что у меня есть плёнка, рассказывающая, из чего делаются киллеры.

Понимая, каким он был в начале 90-х, можете предположить, что Артур Динго мог делать в Киеве в 2017-м?

- Я с ним не поддерживал вообще никаких отношений последние 15 лет. Во-первых, потому что у меня были совершенно другие интересы и мне не очень любопытна его судьба, а во-вторых, вы знаете, есть гипнотический круг, который ограничивает количество социальных связей. Я вообще не очень люблю общаться и стараюсь не тратить время на общение, которое не входит в круг моих профессиональных или дружеских обязанностей, поэтому Артура позабыл. Что он делал в Украине, не знаю.

Многие украинские эксперты уже оценили его работу киллера как непрофессионализм.

— Потому что только большой романтик может устроить такую бездарную бойню и получить четыре пули в грудь от дамы. Это всё история, которая на самом деле имеет мало отношения к политике. Не надо внутричеченским разборкам придавать какое-то политическое значение, потому что они не могут выяснять отношения иначе, как через стволы и кинжалы.

"Не надо внутричеченским разборкам придавать какое-то политическое значение, потому что они не могут выяснять отношения иначе, как через стволы и кинжалы"

То есть, по-вашему, за всем этим может стоять обычный фанатизм?

— Если им овладевает какая-то идея, если его берет за сердце какой-то идеал и какая-то сумасшедшая авантюра, он наплюёт на деньги, на опасность, на всё что угодно. Но, ребята, не забудьте, что я говорю об Артуре 15-летней давности. Я не знаю его сейчас. Не знаю, как его могла исказить или изувечить жизнь. Но, судя по тому, что он взялся "киллерничать", по крайней мере, романтиком он точно остался. Он всё это делает во многом ради славы.

То есть убить Осмаева, чтобы в том числе прославиться?

— Он понимал: если этот поступок (попытка убить Осмаева. — Фокус), этот его идиотский поступок удастся, то его слава, скажем так, будет велика, и не только на Кавказе. Надо просто понимать, что Осмаев — особая фигура, особая по своей величине и значимости. Это тот храм, при виде которого у каждого нормального Герострата чешутся руки. Это очень крупная фигура, и его убийца был бы в необыкновенном почёте и славе.