Директор оружейного предприятия в Киеве незаконно торговал пистолетами и автоматами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали чиновника в момент, когда тот пытался продать за 66 тыс. гривен боевые пистолеты Макарова и ТТ, а также Шмайсер, предназначенный для отстрела резиновыми пулями.

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На всех пистолетах были стерты серийные номера.

По информации СБУ, чиновник и раньше продавал оружие без разрешительных документов и знаков идентификации. За автомат Калашникова руководитель предприятия просил 2 тыс. долларов, пистолет Макарова оценивал в одну тысячу, за ТТ просил 1,5 тысячи долларов, пистолеты Глок и Беретта сбывал по цене 2,5 тысячи долларов.

Напомним, в аэропорту Рио-де-Жанейро в коробках с нагревателями для бассейнов нашли 60 автоматов.