ООН ищет пропавшего в Донецке журналиста Васина

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявляет, что миссия пытается выяснить, где находится украинский журналист Станислав Васин, который пропал без вести в оккупированном Донецке.

Об этом Фрейзер заявила на пресс-конференции в Киеве.

"Вооруженные люди задерживают людей... что с ним (Васиным – ред.) происходит, мы, к сожалению, не знаем. Мы пытаемся получить доступ, чтобы понять, где он находится, и знать, какая именно сейчас у него ситуация", - заявила она.

Напомним, 6 июня бывший народный депутат Украины Егор Фирсов заявил, что в Донецке пропал без вести украинский журналист и писатель Станислав Васин. "Скорее всего, его схватили боевики. При этом его аккаунт в Facebook активный, с него отправляют сообщения и размещают посты. Скорее всего, пишет не Стас, поскольку на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет", - сообщил Фирсов на своей странице в Facebook.