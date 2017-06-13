Предполагаемый убийца журналиста Сергиенко оставлен под стражей без права залога

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"В понедельник, 12 июня 2017 года, судьями апелляционного суда Черкасской области оставлена в силе мера пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога подозреваемому в создании преступной организации, похищении и убийстве общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко", - сказано в сообщении

В прокуратуре напомнили, что 1 июня следственным судьей Приднепровского районного суда г. Черкассы подозреваемому в организации убийства Сергиенко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

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Однако указанное постановление суда было обжаловано стороной защиты. В данный момент следствие продолжается.

Напомним, журналиста Василия Сергиенко преступники похитили из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу 4 апреля 2014 года. В том же месяце в полицию обратилась мать журналиста и сообщила, что ее сына неизвестные лица с применением физической силы принудительно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий и 11 апреля 2017 года полиция задержала злоумышленника, причастного к убийству журналиста.