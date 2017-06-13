Белорус стал первым иностранным Героем Украины

Михаил Жизневский погиб на Майдане во время Революции Достоинства

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины Михаилу Жизневскому, который погиб на Майдане во время Революции Достоинства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко вручил Звезду Героя родителям Жизневского - Михаилу Петровичу и Нине Васильевне.

"Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу... Для нас Михаил - не иностранец, для нас Михаил - украинец в душе", - сказал Порошенко.

Президент поблагодарил от имени украинского народа родителей Михаила Жизневского за твердую позицию, понимание и выдержку в сложных условиях.

"Горжусь, что сегодня к славной когорте украинцев, которые носят звание Герой Украины, присоединился ваш сын - большой белорус и великий украинец", - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко разрешил присваивать звание Героя Украины иностранцам.