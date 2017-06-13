Scooter выступит с концертом в оккупированном Крыму

Этим летом немецкий музыкальный коллектив Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в Twitter пишет российский адвокат Марк Фейгин, добавляя фото афиши.

Из афиши видно, что Scooter 4 августа в Балаклаве будет давать концерт.

"Прилетел в Крым. Завтра суд по моему подзащитному Ильми Умерову. Тут, смотрю, концерты", - написал Фейгин.

Прилетел в Крым. Завтра суд по моему подзащитному Ильми Умерову. Тут, смотрю, концерты. pic.twitter.com/qupHqTrMLt — Mark Feygin (@FeyginMark) 13 июня 2017 г.

Напомним, в мае 2016 года ФСБ возбудила против заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме и сепаратизме. Его подозревали в призывах к "нарушению территориальной целостности России" после выступления в эфире украинского телеканала АТR.

Умеров был задержан и направлен для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы в психбольницу. Позднее, по требованию мировой общественности, был выпущен оттуда.