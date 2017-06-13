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Главная » Страна » Украина хочет построить газовый коридор с Хорватией и Венгрией

Украина хочет построить газовый коридор с Хорватией и Венгрией

Украина хочет построить газовый коридор с Хорватией и Венгрией
Поставки газа / Фото: РИА Новости

Начало поставок газа в Украину по этому маршруту должно стать инструментом диверсификации и снижения зависимости от конкретных поставщиков

13.06.17 223
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Украина готова присоединиться к формированию нового газового коридора с Хорватией и Венгрией.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Дмитрий Столярчук со ссылкой на заявление Владимира Гройсмана в ходе его официального визита в Хорватию, передает УНИАН.

"Киев готов присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия – Венгрия – Украина", – сказал премьер.

Позднее в пресс-службе правительства сообщили, что проект входит в пакет инициатив президента Хорватии Колинды Грабарь-Китарович по формированию центральной вертикали сотрудничества "Адриатика – Балтика – Черное море" и предполагает не только организацию поставок топлива в Украину, но и возможное объединение газотранспортных систем трех стран.

При этом начало поставок газа в Украину по этому маршруту должно стать инструментом диверсификации и снижения зависимости от конкретных поставщиков.

Напомним, Украина планирует договориться с Венгрией и Хорватией о строительстве Адриатического газового коридора, который позволит поставлять топливо от планируемого LNG-терминала на острове Крк. Планировалось, что меморандум о создании Адриатического газового коридора будет подписан прежним правительством Украины в ноябре 2013 года, однако этого так и не произошло. 25 октября 2013 года Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

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