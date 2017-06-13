В Минобороны ответили Турчинову на предложение закончить АТО

Пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости завершения антитеррористической операции на востоке Украины и перехода к новому формату защиты Украины в гибридной войне, которую ведет Россия, заявила, что ВСУ будут выполнять все, что предусмотрено законодательством Украины.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

"Мы руководствуемся законодательством Украины, и все, что предусмотрено законодательством Украины, Вооруженные силы Украины будут выполнять", - заявила она.

Напомним, ранее сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны в гибридной войне с РФ.

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины, - сказал он. - В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны".

