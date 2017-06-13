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Главная » Страна » Экс-заместитель прокурора Ровенской области вышел под залог

Экс-заместитель прокурора Ровенской области вышел под залог

Экс-заместитель прокурора Ровенской области вышел под залог
Андрей Боровик / Фото: Facebook Ларисы Сарган

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Боровика главой янтарной мафии

13.06.17 66
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Во вторник, 13 июня, вышел из СИЗО бывший заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик после почти года пребывания под арестом.

Боровик внес залог 1 миллион гривен, сообщает Радио Свобода.

Следствие подозревает его в организации преступной группировки, которая контролировала нелегальную добычу янтаря на Ровенщине.

Напомним, Боровика вместе с сообщниками задержали в июле прошлого года в ходе масштабной спецоперации "Бурштин".

Военная прокуратура, МВД, СБУ и ГПУ задействовали более 400 оперативников, которые одновременно проводили 123 обыска.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Боровика главой янтарной мафии. Кроме него, были также задержаны подполковник СБУ, бывшие и нынешние работники прокуратуры, СБУ, МВД, представители местного самоуправления.

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