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Ситуация в Донбассе

Зоне АТО: боевики 16 раз отрывали огонь по украинским позициям

Зоне АТО: боевики 16 раз отрывали огонь по украинским позициям
Фото: АР

Один военнослужащий ВСУ получил ранения

13.06.17 11
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Во вторник, 13 июня, в зоне АТО с начала суток боевики 16 раз отрывали огонь по украинским позициям.

Это, по мнению пресс-центр штаба АТО, свидетельствует об относительном снижении огневой активности со стороны оккупантов. 

На приморском направлении боевики ночью обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка. В результате взрывов артиллерийских снарядов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла. К счастью, жертв среди мирного населения не зафиксировано.

На этом же направлении утром противник, применяя минометы калибром 120 мм, совершил обстрел невысокой интенсивности укреплений ВСУ в районе Чермалыка. Также враждебные вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону возле Водяного, вели огонь снайперы противника.

На донецком направлении боевики обстреляли из стрелкового оружия различных калибров и противотанковых гранатометов опорные пункты сил АТО в районе Песков и Авдеевки. А потом из пулеметов крупного калибра они дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Невельского.

На луганском направлении противник в очередной раз обстрелял оборонительные укрепления в районе Новотошковского из минометов калибром 120 и 82 мм. Всего зафиксировано 40 попаданий вражеских мин недалеко от позиций ВСУ. Уже после обеда пророссийские вооруженные банды дважды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского. Там же вражеские войска били по одному из опорных пунктов со станкового противотанкового гранатомета.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ сегодня получил ранения.

Напомним, ООН предупредила о рисках эскалации в Донбассе.

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