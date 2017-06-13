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Главная » Страна » Одним из лучших антикоррупционных стартапов мира признан Prozorro.Продажи

Одним из лучших антикоррупционных стартапов мира признан Prozorro.Продажи

Одним из лучших антикоррупционных стартапов мира признан Prozorro.Продажи
Epravda.com.ua
13.06.17 1368
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Проект Министерства экономического развития и торговли Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Transparency International Украина ProZorro.Продажи победил в демо-дни финала конкурса антикоррупционных стартапов CitiT4IChallenge.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.

"Мы победили в одном из шести демо-дней финала конкурса от Сiti банка, обойдя сильные проекты по Индии и Кении. В финале из 103 участников вышло 6 победителей. Каждый из которых получит поддержку СИТИ во внедрении проекта по всему миру. Завтра я встречаюсь с министром индийского штата Телингане с населением 30 млн человек, он очень заинтересовался нашей системой ", - заявил руководитель проекта ProZorro.Продажи Алексей Соболев.

Напомним, определены первые 90 объектов малой приватизации для продажи через Prozorro.

 

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