Москва отреагировала на слова Турчинова о признании российской оккупации в Донбассе

В Кремле прокомментировали предложение секретаря СНБО Александра Турчинова признать законодательно часть Донбасса оккупированными территориями со стороны России.
"Она (юго-восточная часть Украины) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует никакие территории", - цитируют пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российские СМИ.
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"Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами: это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина", - считает Песков.
Напомним, Александр Турчинов сообщил, что уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" подадут президенту, а потом внесут в Верховную Раду.