На Чернобыльской АЭС произошло задымление

На третьем энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции во вторник, 13 июня, произошло задымление, которое через три минуты было ликвидировано.
Такие данные обнародовала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Указывается, что начальник смены получил информацию о задымлении помещения №509 блока №3 ЧАЭС в 15:57.
В 16:00 спасатели ликвидировали задымление.
"Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений", - говорится в сообщении.
Напомним, под Чернобылем начали строить хранилище отработанного ядерного топлива.