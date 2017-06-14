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Главная » Страна » Россия "национализировала" в Крыму более 4,5 тысяч объектов недвижимости

Россия "национализировала" в Крыму более 4,5 тысяч объектов недвижимости

Россия "национализировала" в Крыму более 4,5 тысяч объектов недвижимости
Иллюстративное фото

"Компенсация не предоставляет эффективных средств правовой защиты пострадавшим", - констатировали в ООН

14.06.17 123
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С начала аннексии Крыма Россия "национализировала" 4 575 государственных и частных объектов недвижимости.

Такие данные собрали наблюдатели Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

"По состоянию на 12 мая 2017 г., было "национализировано" 4 575 государственных и частных объектов недвижимости", - указывается в докладе, на который ссылаются мировые СМИ.

Впоследствии Москва приняла специальный закон для собственников только частных объектов. Однако уже этот документ содержал пункт, позволяющий не выплачивать компенсации на основании обвинений в экстремизме.

"Компенсация ограничена и не предоставляет эффективных средств правовой защиты пострадавшим", - констатировали в ООН.

Напомним, в ООН настаивают на возобновлении работы Меджлиса в оккупированном Крыму.

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