Россия "национализировала" в Крыму более 4,5 тысяч объектов недвижимости

С начала аннексии Крыма Россия "национализировала" 4 575 государственных и частных объектов недвижимости.
Такие данные собрали наблюдатели Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.
"По состоянию на 12 мая 2017 г., было "национализировано" 4 575 государственных и частных объектов недвижимости", - указывается в докладе, на который ссылаются мировые СМИ.
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Впоследствии Москва приняла специальный закон для собственников только частных объектов. Однако уже этот документ содержал пункт, позволяющий не выплачивать компенсации на основании обвинений в экстремизме.
"Компенсация ограничена и не предоставляет эффективных средств правовой защиты пострадавшим", - констатировали в ООН.
Напомним, в ООН настаивают на возобновлении работы Меджлиса в оккупированном Крыму.