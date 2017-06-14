Сутки в АТО: боевики трижды обстреляли жилые кварталы

За минувшие сутки боевики 52 раза обстреливали позиции ВСУ, в том числе 5 раз противник применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы. Кроме того, вражеские артиллерийские снаряды трижды попадали в жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб. Еще семь бойцов сил АТО получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этом участке фронта вчера состоялось больше всего вооруженных провокаций со стороны боевиков – 22. Еще ночью оккупанты в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего были вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

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На этом же направлении утром противник из минометов калибра 120 мм обстрелял укрепления ВСУ в районе Чермалыка, а из 82-мм минометов бил вблизи Водяного. Также по нашим позициям в районе Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березового и Павлополя захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Были зафиксированы случаи применения противником зенитных установок, БМП и снайперов.

Донецкое направление. К вечеру на этой части фронта противник использовал только пехотное вооружение, из которого бил по опорным пунктам сил АТО в районе Песок, Авдеевки и Невельского. С наступлением сумерек российско-террористические бандформирования значительно активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарской дуге. До завершения суток кремлевские наемники совершили несколько плотных обстрелов оборонительных укреплений ВС Украины в районе Авдеевки, Каменки и Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Во время этих обстрелов боевики снова выпустили несколько мин по жилым кварталам Авдеевки. Одна из мин взорвалась рядом с домом по улице Тургенева. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также припаркованная неподалеку машина. К счастью, владельцы дома, 58-летняя женщина и ее 37-летний сын, не пострадали. Впрочем, у другого дома, по улице Тургенева, осколками мины была ранена 48-летняя женщина. Врачи скорой помощи диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени. Пострадавшей была оказана помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Луганское направление. Здесь вчера утром боевики в очередной раз обстреляли наши оборонительные укрепления в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже пророссийские вооруженные банды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастье. Также вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачево, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.