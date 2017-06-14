Тука: Россия пытается изменить этнический состав населения Крыма

Россия пытается искусственно изменить этнический состав аннексированного Крыма. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает пресс-служба министерства.

"Россия постоянно наращивает военный потенциал на территории аннексированного полуострова Крым. Это может стать угрозой не только с точки зрения возможной агрессии России на материковую часть Украины, но и с точки зрения изменений этнического состава населения данного региона", - отметил он.

Тука сообщил, Россия завозит в Крым большое количество военных.

"Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза - искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства", - подчеркнул он.

Тука также добавил, что РФ блокирует украинские сайты на аннексированных территориях, лишая людей возможности изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы.

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Кроме того, Тука отметил, что МинВОТ выступает за расширение прав абитуриентов Крыма на льготное поступление по упрощенной процедуре в высшие учебные заведения на территории всей Украины.