Парубий: В Пентагоне обсуждают предоставление Украине летального оружия

Если раньше по этому вопросу было отрицательное решение, то сейчас дискуссии продолжаются

В Пентагоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе визита в США, передает пресс-служба украинского парламента.

По словам Парубия, вопрос предоставления летального оружия, также как и вопрос усиления санкций им поднимался в Пентагоне.

"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", - отметил он.

"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", - добавил спикер.

Также Парубий отметил, что главным событием, которое должно состояться в Вашингтоне, станет подписание Меморандума сотрудничества между Конгрессом Соединенных Штатов Америки и парламентом Украины. Этот Меморандум, по его словам, сделает сотрудничество между обоими парламентами теснее и более системным, в том числе на уровне комитетов.

Ранее посол Канады в Украине Роман Ващук намекнул, что канадской стороной рассматривается возможность предоставления Украине оружия.