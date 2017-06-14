Парубий: В Пентагоне обсуждают предоставление Украине летального оружия

В Пентагоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе визита в США, передает пресс-служба украинского парламента.
По словам Парубия, вопрос предоставления летального оружия, также как и вопрос усиления санкций им поднимался в Пентагоне.
"Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым", - отметил он.
"Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", - добавил спикер.
Также Парубий отметил, что главным событием, которое должно состояться в Вашингтоне, станет подписание Меморандума сотрудничества между Конгрессом Соединенных Штатов Америки и парламентом Украины. Этот Меморандум, по его словам, сделает сотрудничество между обоими парламентами теснее и более системным, в том числе на уровне комитетов.
Ранее посол Канады в Украине Роман Ващук намекнул, что канадской стороной рассматривается возможность предоставления Украине оружия.