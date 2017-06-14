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Главная » Страна » В Москве 12 июня на митинге задержали 136 несовершеннолетних

В Москве 12 июня на митинге задержали 136 несовершеннолетних

В Москве 12 июня на митинге задержали 136 несовершеннолетних
Фото: Давид Френкель / meduza.io

Чиновники считают, что задержанные подростки еще не умеют "правильно" оценивать ситуацию и не понимают "главные жизненные принципы"

14.06.17 34
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Правоохранительные органы Москвы задержали 136 несовершеннолетних в ходе оппозиционной акции против коррупции 12 июня в России. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности российской столицы Владимир Черников, передает Интерфакс.

Чиновник считает, что задержанные подростки живут в "придуманном мире", и на акцию оппозиции они пришли движимые желанием "реализовать себя любой ценой".

"Эти молодые люди достаточно прогрессивные, разносторонние, они сами вправе выбирать свою линию жизни, но важно, чтобы они быстрее взрослели, учились правильно оценивать ситуацию, понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип "не навреди", - отметил Черников..

Напомним, 12 июня более, чем в 210 городах России прошли инициированные Алексеем Навальным антикоррупционные митинги, во время которых были задержаны около 1,5 тыс. человек.  Так, в Москве задержаны около 750 человек, в Санкт-Петербурге — около 900. 

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