За три дня безвиза в Евросоюз не пустили семерых украинцев

По состоянию на 6:00 14 июня правом путешествия безвизового посещения стран Евросоюза воспользовались 4478 украинцев.
77% из них (3470 граждан) пересекали границу в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, остальные 23% пользовались услугами авиационных портов.
Всего за указанный период границу с ЕС пересекли 195 тыс. наших соотечественников.
С начала действия безвизового режима зафиксировано 7 отказов, 4 из которых в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания, а 3 наших соотечественников вернули из-за недостаточного уровня финансового обеспечения и отсутствие обратных билетов.
Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.