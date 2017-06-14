Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и артиллерию боевиков возле линии разграничения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала бронетехнику и тяжелую артиллерию боевиков возле линии разграничения, размещенные там в нарушение Минских соглашений. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ от 13 июня.

Так, наблюдатели ОБСЕ обнаружили свежие следы танка Т-72 в подконтрольном боевикам селе Пикуза, расположенном в нескольких километрах от линии разграничения.

"В неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели один МТ-ЛБ, одну бронированную машину типа БМП и свежие следы танка (Т-72) в с. Пикуза (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), а также один бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) вблизи Заиченко", - говорится в отчете.

Кроме того, неподалеку неподконтрольного Украины села Заиченко Миссия вновь зафиксировала 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенне там с нарушением линий отвода.

Также танк был зафиксирован в Луганской области на временно оккупированной территории.

"9 июня беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ снова зафиксировал 1 танк (Т-64) вблизи с. Сокольники (38 км северо-западнее Луганска)", - отмечают наблюдатели.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировала на территории ОРДЛО недалеко от линии соприкосновения тяжелое вооружение, находящееся там с нарушением Минских соглашений.