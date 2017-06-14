В Нидерландах опубликовали закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

В Нидерландах официально опубликовали закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. Документ обнародован в издании Staatsblad, передает РБК-Украина.

Закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом Нидерландами вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Отметим, срок возможной подачи апелляции на Соглашение об ассоциации истек 8 июня.

Теперь Нидерланды должны передать ратификационные грамоты в Брюссель. Далее ЕС должен доработать процедуры заключения Соглашения и отдать на хранение документы о ратификации. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты сдачи на хранение.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил уверенность в том, что соглашение вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.