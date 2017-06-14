В ЕС напомнили о важности создания в Украине антикоррупционного суда

Только в таком случае можно будет увидеть реальные результаты борьбы с коррупцией

В ЕС снова подчеркнули необходимость скорейшего создания антикоррупционного суда в Украине. Об этом заявили заместитель главы представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен и председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили, говорится в сообщении представительства ЕС.

"Трудно недооценить важность создания антикоррупционного суда в Украине сегодня", - заявила Ткешелашвили.

Целью возглавляемой ею Антикоррупционной инициативы ЕС является внедрение антикоррупционной политики в Украине, в частности путем поддержки вновь антикоррупционных органов, таких как НАБУ и САП.

Фреллесен также подчеркивает важность сохранения независимости новых антикоррупционных органов, таких как НАБУ. По его словам, запуск антикоррупционного суда в Украине позволит замкнуть цепь создания антикоррупционных органов и получать реальные результаты их работы.

"Мы уверены, что Антикоррупционная инициатива ЕС сделает значительный вклад в борьбу с коррупцией в Украине", - подытожил Фреллесен.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан во время визита в Киев 1 июня заявил, что борьба с коррупцией в Украине будет неубедительной без создания специализированных антикоррупционных судов.