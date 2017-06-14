Чрезвычайное положение в энергетике продлили еще на месяц

ЧП было введено 17 февраля 2017 года

Кабинет министров Украины еще на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей. Об этом сообщает УНИАН.

"Продление временных чрезвычайных мер в энергетике. Замечаний нет? Принимается", - сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Напомним, в Украине чрезвычайное положение в энергетике вступило в силу 17 февраля 2017 года.

ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что Укрэнерго определяет допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением.

18 мая министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что чрезвычайные меры в энергетике продлятся до середины сентября.