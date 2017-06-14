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Главная » Страна » В пожаре в лондонской многоэтажке погибли 6 человек

В пожаре в лондонской многоэтажке погибли 6 человек

В пожаре в лондонской многоэтажке погибли 6 человек
Фото: twitter.com/CNN

Количество жертв, вероятно, будет расти

14.06.17 56
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По меньшей мере шесть человек погибли в результате крупного пожара в жилом комплексе Grenfell Tower. Об этом заявил представитель лондонской полиции Стюарт Канди, передает 112 Украина.

"По состоянию на сейчас, я могу подтвердить данные о шести погибших, но эта цифра, вероятно, возрастет во время сложной спасательной операции в течение последующих нескольких дней", - сказал он. 

Он отметил, что пока слишком рано говорить о причинах пожара.

Напомним, в ночь на 14 июня на западе Лондона в районе Северный Кенсингтон загорелся многоэтажный жилой комплекс Grenfell Tower. Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади. В лондонские больницы были доставлены 50 человек.

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