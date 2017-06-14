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Вятрович рассказал о ситуации вокруг переименований в честь Бандеры и Шухевича

Вятрович рассказал о ситуации вокруг переименований в честь Бандеры и Шухевича
Владимир Вятрович / Фото из открытых источников

Все, мол, делается по закону

14.06.17 85
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Переименование улиц в Киеве происходило с соблюдением всех процедур: его поддерживала топонимическая комиссия, было активное общественное обсуждение, по результатам которого проходили голосования на сессии городского совета.

"Что касается такого внимания к личности Романа Шухевича, то это наиболее яркая историческая фигура ХХ века, антисоветский символ, который соизмерим со Степаном Бандерой. Поэтому для многих увековечение такого человека в столице Украины будет означать почти окончательный разрыв с советским прошлым, чего они, очевидно, не хотят", - рассказал в интервью "Апострофу" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Глава УИНП назвал Шухевича символом наиболее успешного сопротивления советскому тоталитарному режиму. По его мнению, такие символы сейчас очень нужны украинскому обществу для мобилизации против современной России.

Отвечая на вопрос, кто мог бы еще стать таким символом как Бандера, Шухевич, он назвал Симона Петлюру – человека, который стал символом украинского национального движения в ХХ веке.

"Как свидетельствуют исследования центра Разумкова, большинство украинцев (более 50%) поддерживает такие решения и декоммунизацию в целом. Учитывая то, насколько активными являются обсуждения этих переименований, вопрос действительно важен для людей. Можно сказать, что у активной части общества есть абсолютное понимание, почему это должно происходить", - заявил Вятрович.

Он не считает, что переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича должно произойти после какой-либо дополнительной информационной работы. Также глава Института нацпамяти убежден, что возникшая вокруг переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича проблема имеет искусственный характер.

"У нас не возникнет такая ситуация, когда общины будут синхронно принимать решение о переименовании всех улиц в Бандеры и Шухевича. Эту ситуацию не стоит сравнивать с советскими временами, когда не было никакого общественного обсуждения, а существовала только линия партии", - заявил Вятрович, отвечая на вопрос, существует ли риск того, что местная власть может своими инициативами довести ситуацию с переименованием до абсурда - в каждом селе будут улицы Шухевича и Бандеры.

Напомним, 1 июня Киевсовет проголосовал за переименование проспекта имени генерала Ватутина, присвоив улице имя главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

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