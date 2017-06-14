Пограничники не пустили в Украину российских боксеров

Пограничники не пустили в Украину граждан России, ехавших на континентальный турнир по боксу, который пройдет в Харькове с 16 по 24 июня. Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Сегодня на границе с Россией в Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими органами обнаружили и не пропустили в Украину граждан Российской Федерации. Все они участники или аккредитованные лица российской команды на чемпионат Европы по боксу", - написал Слободян.

При проверке пограничники установили, что 9 из них ранее нарушили порядок въезда в оккупированный Крым. Им запретили въезд в Украину на 3 года.

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"Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского пропагандистского канала LifeNews", - добавил Слободян.

Ранее пограничники не пропустили трех российских журналистов, которые ехали в Киев для освещения Евровидения-2017.