Сотрудникам телеканала NewsOne стали поступать многочисленные угрозы в связи с выходом сюжета на российском телеканале.

В течение нескольких дней в СМИ и соцсетях появилась масса сообщений, адресованных телеканалу NewsOne, которые заставили переживать за безопасность каждого сотрудника.

В частности, советник министра внутренних дел Украины Илья Кива на своей странице Facebook открыто угрожал сотрудникам телеканала.

"Мы должны, мы обязаны заткнуть рот кремлевской пропаганде, вещающей через ватный канал NewsOne", - написал он.

Помимо этого блогер Семен Кабакаев также присоединился к словам Кивы и написал следующий пост: "Телеканал депутата Мураева NewsOne должен быть закрыт, как и Интер ".

Стоит отметить, что поводом стал сюжет на телеканале "Россия 1" о языковых квотах на украинском телевидении, в котором были использованы фрагменты эфира телеканала NewsOnе.

После этого в СМИ начали массово распространять ложную информацию, что одним из главных героев российского сюжета стал владелец канала Евгений Мураев и якобы именно он способствовал съемке этого сюжета.

Необходимо подчеркнуть, что NewsOnе не способствовал съемкам сюжета российского телевидения.

Официально заявляем, что телеканал NewsOne не давал разрешения на использование каких-либо аудио- или видеоматериалов, тем более - отображающих позицию NewsOne, телеканалом Россия.

Телеканал NewsOne имеет прозрачную структуру собственности и постоянно подает только сбалансированную информацию. В эфирах всегда присутствуют как представители власти, так и оппозиции.

Телеканал NewsOne обращается к президенту Украины Петру Порошенко, как к гаранту Конституции, не оставаться в стороне от этой ситуации и призывает остановить наступление на канал и свободу слова. Также обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой предоставить правовую оценку заявлениям Кивы.

Прес-служба телеканалу NewsOne

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