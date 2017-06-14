Порошенко встретится с Трампом уже на следующей неделе, - СМИ

На следующей неделе состоятся полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне.
Об этом со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщает "Европейская правда".
"Идет речь о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из собеседников издания.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 190 конгрессменов подали в суд на Трампа
"Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время", - отметил другой источник.
Ожидается, что Администрация президента официально объявит о данном визите в ближайшее время.
"Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю", - пишет издание.
Напомним, телефонные переговоры Порошенко и Трампа состоялись 5 февраля этого года.