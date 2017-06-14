Порошенко встретится с Трампом уже на следующей неделе, - СМИ

Якобы, уже все договорено

На следующей неделе состоятся полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне.

Об этом со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщает "Европейская правда".

"Идет речь о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из собеседников издания.

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"Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время", - отметил другой источник.

Ожидается, что Администрация президента официально объявит о данном визите в ближайшее время.

"Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю", - пишет издание.

Напомним, телефонные переговоры Порошенко и Трампа состоялись 5 февраля этого года.

