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Главная » Страна » Безопасность на дорогах Кабмин решил повышать новой стратегической программой

Безопасность на дорогах Кабмин решил повышать новой стратегической программой

Безопасность на дорогах Кабмин решил повышать новой стратегической программой
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

Презентовал стратегию министр инфраструктуры 

14.06.17 328
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Водителей на украинских дорогах обяжут пользоваться сезонными шинами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Украина намерена к 2020 году вдвое снизить смертность на автодорогах путем ряда мероприятий и нововведений, в том числе, за счет введения обязательного использования шин, подходящих по сезону.

Такие нормы содержатся в Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, текст которой Кабинет министров одобрил на заседании в среду.

"Мы предлагаем строительство минимум 500 кольцевых развязок вместо сегодняшних нерегулированных перекрестков; обновление технических стандартов для проектирования и строительства дорог, оборудование минимум 1 тыс. наземных пешеходных переходов, также это и островки безопасности, освещение, качественные дорожные знаки, разметка", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, презентуя стратегию.

По его словам, в рамках работы Дорожного фонда, 5% его поступлений будут направляться на мероприятия по безопасности на дорогах.

"Мы ожидаем, что в 2018 году мы направим 1,6 млрд грн на безопасность, в 2019-м – 2,5 млрд, 2020-м.– не менее 3,5 млрд грн. Мы должны до 2020 года сократить на 50% смертность на украинских дорогах", - сообщил министр.

Для управления процессом снижения опасности на дорогах предлагается создать координационный орган по безопасности и министерство инфраструктуры просит, чтобы председательство в нем принял премьер-министр. 

Кроме того, в стратегии предусматрено: улучшение доступа к общественному транспорту; проведение научных исследований и разработок с целью улучшения инфраструктуры; реформирование системы контроля над техсостоянием транспорта согласно нормативам ЕС и введение проверки их техсостояния во время эксплуатации на дороге.

Помимо этого документ предусматривает систематизацию порядков проведения профилактических наркологических осмотров, обязательных психологических осмотров водителей и кандидатов в водители.

Кроме того предлагается повышение ответственности за нарушение габаритно-весовых норм на дорогах; введение европейской системы допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

Напомним, большинство киевских проблемных дорог не ремонтировались более 30 лет.

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