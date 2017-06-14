Украинцам облегчили процедуру переоформления дач в жилые дома

Кабинет Министров Украины упростил процедуру перевода дачных и садовых домов в жилые.
Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Теперь украинцам больше не понадобится оформлять отчет о проведении технического осмотра.
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"Упрощенная процедура позволит украинцам, которые намерены перевести дачный или садовый дом в жилой, оформить соответствующую документацию без лишней перегруженности - отчета о проведении технического осмотра. Это, прежде всего, устранит коррупционную составляющую и возможность двойного толкования и связанных с этим злоупотреблений", - отметил вице премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
По его словам, введение упрощенных процедур обеспечит реализацию гражданами права на распоряжение собственным имуществом.
Напомним, Верховная Рада разрешила приватизировать комнаты в общежитиях.