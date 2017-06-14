Жебривский сообщил о тестовом запуске новой насосной станции в Донбассе

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой обласной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Насосную станцию отремонтировали и запустили в тестовом режиме. Как сообщает мне руководство "Воды Донбасса", сейчас в систему закачивают воду малыми агрегатами", - заявил Жебривский.

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По его словам, если тестирование пройдет успешно, то завтра утром насосная станция сможет заработать на полную мощность.

"Соответственно, завтра к вечеру вода будет в кранах у людей", - резюмировал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Напомним, получены гарантии для ремонта Донецкой фильтровальной станции.