Сегодня проходит внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике.

Об этом сообщается на официальном сайте Центра независимой оценки качества образования.

В этом году на ВНО по физике зарегистрировалось всего 12% абитуриентов. Это один из самых низких показателей.

На последнем месте - ВНО по испанскому языку.

С каждым годом количество участников тестирования по физике сокращается. Такую тенденцию уже почувствовали в педагогических вузах - недобор на физмат даже на бюджетные места.

Учиться на педагога физики в Украину больше всего едут из Узбекистана и Туркменистана, говорит первый проректор Сумского государственного педагогического университета Любовь Пшеничная.

"В нашем вузе обучаются студенты из 11 государств. На физмате поровну иностранных и украинских студентов", - говорит она.

В Минобразования не первый год придумывают, как поощрить идти на физмат. Даже на 300 грн повысили стипендию, но желаемого результата все равно нет. Теперь думают заставить выпускников физмата отрабатывать в школе три года.