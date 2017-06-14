Поступать в магистратуру по специальности "международное право" будут по результатам ВНО

Нововведение вступит в силу со следующего года

В следующем году профессиональное испытание для поступления в магистратуру по технологии ВНО планируется ввести для специальности 291 "Международное право".

Об этом сообщил начальник отдела нормативного обеспечения высшего образования МОН Дмитрий Кумков во время регионального совещания в ГНУ им. Олеся Гончара, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Международное право" определяется как высшее юридическое образование (согласно постановлению Кабмина от 29 апреля 2015 № 266 - Ред.). Студенты этой специальности должны быть в равных условиях с другими юристами и подтвердить свою квалификацию на соответствующем экзамене", - заявил он.

Отмечается, что прошлогодний эксперимент по отбору и зачислению студентов на специальность 081 "Право" в формате ВНО прошел удачно. В нем приняли участие 9 вузов Украины.

Учитывая успешность пилотного проекта, в этом году проведение тестирования распространили абсолютно на все вузы.

Внешнее оценивание предусматривает три блока: "Право", "Иностранный язык" и "Тест общей учебной правовой компетенции" (ТОУПК).

Задача базового блока теста "Право" содержит 70 вопросов в шести юридических дисциплинах.

ТОУПК является скоростным тестом, поскольку юристам на практике приходится часто обрабатывать большое количество документов в короткие сроки. Он включает в себя задания на критическое, аналитическое и логическое мышление.

Третья часть теста "Иностранный язик" предлагает задания на выбор по трем языкам: английскому, немецкому, французскому.

Кроме того, дополнительно подготовлен информационный буклет с рекомендациями для поступающих, как готовиться к ВНО.

Также разработан демонстрационный тест с ключами.

В МОН обещают, что вскоре эти материалы появятся на сайте ведомства.