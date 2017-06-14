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Определились 55 кандидатов на должность детективов НАБУ

Определились 55 кандидатов на должность детективов НАБУ
Иллюстративное фото

Впереди победителей ждет спецпроверка и полиграф

14.06.17 56
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Конкурсная комиссия выбрала 55 человек, которых рекомендует назначить на должности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Таковы результаты третьей волны конкурсного отбора на эти должности, которая завершилась 2 июня, сообщает пресс-служба НАБУ.

Впереди победителей ждет спецпроверка и полиграф. Только после этого распоряжением директора НАБУ их смогут назначить на должности.

Большая часть из новоизбранных детективов после назначения будет работать во Львове, Одессе и Харькове.

Напомним, третья волна конкурсного отбора детективов Бюро стартовала в июле прошлого года. Документы для участия в конкурсе подали 2 494 человека (44 человека на место). После анализа соответствия представленных документов квалификационным требованиям к тестированию на знание законодательства допущено 2159 кандидатов. Во втором этапе отбора - тестировании общих способностей (generall skills) - приняли участие 920 человек. По результатам предварительных испытаний к психологическому тестированию MMPI и к собеседованиям с конкурсной комиссией были допущены 454 претендента. Среди них и определили 55 победителей.

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