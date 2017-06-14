Президент обязан рассмотреть петицию с требованием отменить блокировку "ВКонтакте"

Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

Об "Одноклассниках", "Яндексе", Mail.ru, "Кинопоиске", которые тоже попали под блокировку, в петиции ничего не говорится.

Это первая более чем за год петиция, которая смогла набрать 25 тысяч голосов.

Напомним, петиция была зарегистрирована 16 мая. Петицию подал Ткаченко Анатолий Анатольевич. Он указывает, что "ВКонтакте" - крупная площадка для отечественного бизнеса, а предупреждать пропаганду в соцсети нужно усилиями СБУ, а не запретом.