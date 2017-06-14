Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе

В течение сегодняшнего дня пострадавших среди украинских военнослужащих нет

В среду, 14 июня, боевики 14 раз обстреляли опорные пункты ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В штабе АТО отметили, что российско-террористические войска не прекращают применять запрещенное минскими соглашениями оружие.

Большинство нарушений со стороны боевиков зафиксировано на Приморском направлении.

На этом направлении до рассвета противник совершил обстрел позиций ВСУ в районе Николаевки из минометов калибра 120 мм. В полдень боевики выпустили более десяти снарядов калибра 122 мм по позициям украинских военнослужащих вблизи Чермалыка.

В районе Красногоровки боевики открывали минометный огонь, а неподалеку Павлополя стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. У Талаковки противник применил стрелковое оружие.

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На Донецком направлении боевики обстреляли опорный пункт в районе Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новолуганского боевики применили вооружение танка. В частности, боевики совершили около десяти выстрелов по украинским позициям из мощных танковых пушек.

На Луганском направлении террористы из минометов били по позициям сил АТО в районе Катериновки. В полдень боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли оборонительные укрепления вблизи Желтого. В районе Новотошковского "работал" вражеский снайпер.

В штабе сообщили, что в течение сегодняшнего дня пострадавших среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и артиллерию боевиков возле линии разграничения.