Судье из Броваров грозит 12 лет лишения свободы

В среду, 14 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Киевской области судью Броварского суда при получении неправомерной выгоды.

"Как установило следствие, служительница Фемиды требовала ее у частного предприятия за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии органами Государственной фискальной службы у этой компании 13,5 тыс. тонн горючего. Свои услуги судья оценила в 1 тысячу евро", - сообщает в среду пресс-служба НАБУ.

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Судью задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, которое наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.).

По месту работы и жительства судьи проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, НАБУ подозревает должностных лиц банка Надра в растрате 400 млн грн.