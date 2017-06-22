Медицинская недостаточность. Как заполнить вакансии в прифронтовых школах и больницах

Фокус съездил в райцентр Попасную Луганской области, где на тысячу детей приходится всего два педиатра

В прифронтовых населённых пунктах Донецкой и Луганской областей не хватает почти двухсот медиков. За помощью местные жители часто обращаются в другие города, расположенные в десятках, а то и в сотнях километров. Фокус съездил в райцентр Попасную Луганской области, где на тысячу детей приходится всего два педиатра.

Центральная площадь Попасной сейчас носит символическое название "площадь Мира". Раньше это была площадь Ленина, а на месте нового фонтана стоял старый вождь. Теперь возле фонтана ученицы школы искусств репетируют танцевальный номер. Районный центр первичной медико-санитарной помощи находится рядом с площадью, на одноимённой улице.

Вечером напряжённость здесь чувствуется во всём. Людей на улице становится мало, вокзал закрывается, едва на Сватово уходит дизельный поезд. Неярко горят фонари. По городу ездят военные машины.

**********

Поиск в интернете выдаёт только один хостел — "Дом колхозника", да и тот в реальности не существует. Вопрос на местном форуме, есть ли здесь гостиницы, интернет-пользователи поднимают на смех: "Хостелы в Европе, а у нас — война".

Пока мы искали тот самый "Дом колхозника", возникла отчаянная идея — позвонить в пресс-службу областной полиции и попроситься пересидеть в отделении, лишь бы не оставаться на улице. Но не пришлось.

Поселиться удалось в железнодорожном общежитии. Часть здания здесь занимают военные. Они же дежурят и на входе, но у нас даже не проверяют документов.

— Купить поесть сможете в киоске. Он рядом. Но учтите: в десять общежитие закроется, — объясняет распорядок мужчина в камуфляже.

Надежда на спасение. Главный врач Центра первичной помощи Вера Гурова всё ещё ждёт помощи медиков из других регионов

От центра Попасной до линии разграничения — около четырёх километров. От окраины, где находится районная больница, — и того меньше, метров восемьсот.

— Вы напишите, что у нас дерматолога нет! — оживляются родители в коридоре центра, как только узнают, что мы журналисты.

Анастасия здесь с сыном Артёмом. Говорит, что ей ещё повезло. В её семье есть врач, поэтому в поликлинику приходится обращаться не так часто.

— До войны педиатров было больше. И узкие специалисты были — дерматолог и детский, и взрослый. Но сейчас к врачам придётся чаще обращаться. В садик ведь поступаем. И с другими мамочками общаемся — тоже жалуются. Например, у меня племянница — аллергенный ребёнок. Ей не все лекарства подходят. Её отправляли в Северодонецк, потому что ни один стоматолог за неё здесь не взялся, — говорит Анастасия.

**********

В Попасной сейчас живут около десяти тысяч человек. Детей чуть больше тысячи. Педиатров на них всего два.

Лариса Ткачук — одна из них. В Попасной работает с 1996 года. Те дети, которым она прослушивала лёгкие и измеряла температуру, сейчас приводят на приём своих детей.

Лариса на работу ездит за 40 км от Попасной. В 2015-м неделю пропустила: сильно стреляли, пряталась в подвале.

В очередь, дети. За неделю врачи "медицинского десанта" осмотрели в мобильном госпитале Рубежного 1300 детей

Укоренившиеся медики — единственная надежда для главного врача центра первичной помощи Веры Гуровой.

— Тем, кто тут работал задолго до войны, деваться некуда — здесь работа, квартиры, круг знакомых. Раньше у нас были и молодые специалисты. Но рассчитались — одна педиатр ушла в 2014 году, одна в 2015-м. Мы готовы были и жильё предложить — сначала служебное, через восемь лет его в собственность можно оформить. Но сейчас людям хоть дворцы предложи — сюда не поедут, — печалится Гурова.

Такого же мнения и руководитель районного отдела охраны здоровья Елена Кострова: "У меня мама с папой погибли". После этой фразы Елены вопросов о жизни вблизи фронта становится меньше. Во время одного из обстрелов Попасной снаряд попал в подвал, где прятались родители Костровой. Женщина с мужем и детьми на время выезжала в Сватово, но вернулась.

— Была у нас ситуация: взяли терапевта. "Бахнуло", и он уже из другого города звонит, говорит, что работать не будет. Да, мы не можем ничего гарантировать. У нас стреляют. Последний обстрел был за три дня до вашего приезда, — рассказывает Кострова.

Дефицит медиков по всему району — около 60%. Например, есть ребёнок с гемофилией. Необходимая для него сыворотка и медики, которые могут её влить, — только в Северодонецке.

Педиатр Лариса Ткачук дополняет: в районе сейчас пятеро детей с сахарным диабетом. Специалист считает это последствием войны: болезнь развивается из-за стрессов. "С эндокринологией — завал полнейший", — характеризует она. И продолжает перечислять: аллерголога нет, лор-врача тоже нет.

Из-за недостатка медиков, говорит Ткачук, страдает и преемственность. Если бы участок был меньше, врач мог бы отследить, чем болеет ребёнок, как его лечат. Сейчас же родители постоянно консультируются у разных специалистов.

Застывшие улыбки. Несмотря на стрельбу, у школы в Рубежном улыбки остаются на нарисованных лицах фигур

Врачи-"десантники"

Врач-хирург киевской больницы "Охматдет" Сергей Петрик был в Попасной четырежды за полгода. Впервые приехал в составе медицинского десанта Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова. После месяца работы организовал сюда отдельный педиатрический десант.

— Дети здесь фактически остались вне медицины. Когда узнали, что я детский хирург, ко мне началось паломничество родителей. Мы за первые два дня приняли почти триста человек! — возмущается Петрик.

Доктор вспоминает, что главный врач районной больницы обещал ему трёхкомнатную квартиру с автономным отоплением, если останется работать. "Но ведь в квартиру может в любой момент что-то прилететь — и нет её", — разводит руками 29-летний медик.

Петрик рассказывает, что во время ротаций в Попасную врачи жили в подвале больницы и осматривали всех детей в школах и детсадах, если этого желали родители.

— Было такое, что на осмотр мог весь класс не прийти. У каждого свои настроения, тем более если знают, что мы приезжие. А я со всеми по-украински говорил, меня "бандеровцем" называли, — говорит заведующий приёмным отделением Коломыйской районной больницы, участник "педиатрических десантов" Сергей Максимов.

Короткие командировки медиков позволяют определить состояние здоровья, диагностировать болезни. После Попасной "десантников" ПДМГ стали звать в другие города. Всю прошлую неделю педиатры работали в Рубежном, объезжали перед каникулами школы и детсады. В эту поездку с врачами поехала и медицинская знаменитость — главный офтальмолог Минздрава, доктор медицинских наук, завкафедрой офтальмологии Национального мед­университета им. Богомольца Оксана Витовская.

Наперекор войне. Руководитель районного отдела охраны здоровья Елена Кострова потеряла во время войны родителей, но продолжает бороться за жизни людей

По дороге в Рубежное в поезде Витовская вспоминала "Записки юного врача". Недаром осматривать пациентов в первой же школе ей пришлось в условиях, подобных булгаковским. В районе тогда выключили электричество, и современное диагностическое оборудование, которым Витовской дала воспользоваться частная клиника, оказалось ни к чему.

— Только по таблице проверять приходится, — объясняла профессор, прося очередную школьницу не щуриться.

В Рубежное медиков пригласил здешний общественный деятель, в прошлом командир роты огневой подготовки батальона "Айдар" Игорь Радченко. Он считает, что его родной город остался, по сравнению с остальными, обделённым. Специалисты, выехавшие из Луганска, обосновались преимущественно в Лисичанске или Северодонецке. Многие до сих пор находятся за линией разграничения.

— Район, где расположена школа №4, — периферия, обделён даже по сравнению со всем Рубежным, — говорит Радченко.

За неделю врачи мобильного госпиталя осмотрели 1300 детей: тысячу — по плану, еще трёхсот — на дополнительных приёмах. Например, учительница, узнав о том, что в школе врачи из Киева, захотела показать специалистам сына с инвалидностью.

Попаснянский педиатр Лариса Ткачук десанты коллег воспринимает скептически. Говорит, что за лечением родителям всё равно придётся ездить в другие города. Медицинская же география достаточно сурова: Северодонецк, куда перевели Луганскую областную больницу, — в 55 километрах, Лисичанск — в 45-ти, а для особых случаев Харьков — в 250-ти.

Во имя детей. Лариса Ткачук — одна из двух постоянных педиатров в Попасной, оставшаяся в прифронтовом городе, чтобы помогать детям

Восполнить нехватку

Министерство здравоохранения Украины, после того как мы послали туда запрос, собрало данные на местах: в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской областей не хватает 170 медиков. Директор Департамента экстренной медицинской помощи Минздрава Татьяна Тимошенко объясняет, что частично восполнить нехватку врачей министерство пытается за счёт командировок. Медикам предлагают поехать в Донбасс на месяц, с сохранением зарплаты. Соглашаются немногие. Тимошенко известно лишь о двадцати добровольцах.

К обстрелам, как препятствию, можно добавить и зарплату. Врачи не получают никаких доплат от государства. Средняя зарплата доктора со стажем — 5 тыс. грн. Татьяна Тимошенко говорит: поднять её своим решением министерство не может, эта компетенция местных властей.

— Вы знаете, что у нас в стране произошла децентрализация. Регионы могут обращаться в Министерство финансов, чтобы ввести программы стимулирования, — рассказывает руководитель департамента.

Роман Власенко, первый замглавы Луганской областной военно-гражданской администрации с 2016 года, до назначения возглавлявший администрацию Попаснянского района, говорит, что просил о субвенции, чтобы поднять зарплату, у центральных властей. Но ответа не получил. К тому же он уверен, что силами областного бюджета всем надбавок не сделаешь.

— Тут смотря с чем сравнивать. Если чиновник получает 1200, а врач 3800 — тоже ведь должен быть баланс. Все люди, работающие на "передке", — в одних и тех же условиях. Но если сотрудники правоохранительных служб, работники ГСЧС получают статус участника боевых действий и надбавки, то чиновники, медики, педагоги, работники сферы коммунальных услуг этого не имеют. Почему тогда медикам нужно платить, а педагогам не надо? — спрашивает Власенко.

Назад в прошлое. Детская таблица для проверки зрения снова стала полезной для врачей Попасной

Пока государство не нашло действенный способ завлечь медиков, начальник Попаснянского райуправления здравоохранения Елена Кострова предлагает вспомнить о распределении: направлять в прифронтовые населённые пункты молодых специалистов.

Фото: Татьяна Косянчук