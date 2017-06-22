Медицинская недостаточность. Как заполнить вакансии в прифронтовых школах и больницах

В прифронтовых населённых пунктах Донецкой и Луганской областей не хватает почти двухсот медиков. За помощью местные жители часто обращаются в другие города, расположенные в десятках, а то и в сотнях километров. Фокус съездил в райцентр Попасную Луганской области, где на тысячу детей приходится всего два педиатра.
Центральная площадь Попасной сейчас носит символическое название "площадь Мира". Раньше это была площадь Ленина, а на месте нового фонтана стоял старый вождь. Теперь возле фонтана ученицы школы искусств репетируют танцевальный номер. Районный центр первичной медико-санитарной помощи находится рядом с площадью, на одноимённой улице.
Вечером напряжённость здесь чувствуется во всём. Людей на улице становится мало, вокзал закрывается, едва на Сватово уходит дизельный поезд. Неярко горят фонари. По городу ездят военные машины.
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Поиск в интернете выдаёт только один хостел — "Дом колхозника", да и тот в реальности не существует. Вопрос на местном форуме, есть ли здесь гостиницы, интернет-пользователи поднимают на смех: "Хостелы в Европе, а у нас — война".
Пока мы искали тот самый "Дом колхозника", возникла отчаянная идея — позвонить в пресс-службу областной полиции и попроситься пересидеть в отделении, лишь бы не оставаться на улице. Но не пришлось.
Поселиться удалось в железнодорожном общежитии. Часть здания здесь занимают военные. Они же дежурят и на входе, но у нас даже не проверяют документов.
— Купить поесть сможете в киоске. Он рядом. Но учтите: в десять общежитие закроется, — объясняет распорядок мужчина в камуфляже.
Надежда на спасение. Главный врач Центра первичной помощи Вера Гурова всё ещё ждёт помощи медиков из других регионов
От центра Попасной до линии разграничения — около четырёх километров. От окраины, где находится районная больница, — и того меньше, метров восемьсот.
— Вы напишите, что у нас дерматолога нет! — оживляются родители в коридоре центра, как только узнают, что мы журналисты.
Анастасия здесь с сыном Артёмом. Говорит, что ей ещё повезло. В её семье есть врач, поэтому в поликлинику приходится обращаться не так часто.
— До войны педиатров было больше. И узкие специалисты были — дерматолог и детский, и взрослый. Но сейчас к врачам придётся чаще обращаться. В садик ведь поступаем. И с другими мамочками общаемся — тоже жалуются. Например, у меня племянница — аллергенный ребёнок. Ей не все лекарства подходят. Её отправляли в Северодонецк, потому что ни один стоматолог за неё здесь не взялся, — говорит Анастасия.
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В Попасной сейчас живут около десяти тысяч человек. Детей чуть больше тысячи. Педиатров на них всего два.
Лариса Ткачук — одна из них. В Попасной работает с 1996 года. Те дети, которым она прослушивала лёгкие и измеряла температуру, сейчас приводят на приём своих детей.
Лариса на работу ездит за 40 км от Попасной. В 2015-м неделю пропустила: сильно стреляли, пряталась в подвале.
В очередь, дети. За неделю врачи "медицинского десанта" осмотрели в мобильном госпитале Рубежного 1300 детей
Укоренившиеся медики — единственная надежда для главного врача центра первичной помощи Веры Гуровой.
— Тем, кто тут работал задолго до войны, деваться некуда — здесь работа, квартиры, круг знакомых. Раньше у нас были и молодые специалисты. Но рассчитались — одна педиатр ушла в 2014 году, одна в 2015-м. Мы готовы были и жильё предложить — сначала служебное, через восемь лет его в собственность можно оформить. Но сейчас людям хоть дворцы предложи — сюда не поедут, — печалится Гурова.
Такого же мнения и руководитель районного отдела охраны здоровья Елена Кострова: "У меня мама с папой погибли". После этой фразы Елены вопросов о жизни вблизи фронта становится меньше. Во время одного из обстрелов Попасной снаряд попал в подвал, где прятались родители Костровой. Женщина с мужем и детьми на время выезжала в Сватово, но вернулась.
— Была у нас ситуация: взяли терапевта. "Бахнуло", и он уже из другого города звонит, говорит, что работать не будет. Да, мы не можем ничего гарантировать. У нас стреляют. Последний обстрел был за три дня до вашего приезда, — рассказывает Кострова.
Дефицит медиков по всему району — около 60%. Например, есть ребёнок с гемофилией. Необходимая для него сыворотка и медики, которые могут её влить, — только в Северодонецке.
Педиатр Лариса Ткачук дополняет: в районе сейчас пятеро детей с сахарным диабетом. Специалист считает это последствием войны: болезнь развивается из-за стрессов. "С эндокринологией — завал полнейший", — характеризует она. И продолжает перечислять: аллерголога нет, лор-врача тоже нет.
Из-за недостатка медиков, говорит Ткачук, страдает и преемственность. Если бы участок был меньше, врач мог бы отследить, чем болеет ребёнок, как его лечат. Сейчас же родители постоянно консультируются у разных специалистов.
Застывшие улыбки. Несмотря на стрельбу, у школы в Рубежном улыбки остаются на нарисованных лицах фигур
Врачи-"десантники"
Врач-хирург киевской больницы "Охматдет" Сергей Петрик был в Попасной четырежды за полгода. Впервые приехал в составе медицинского десанта Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова. После месяца работы организовал сюда отдельный педиатрический десант.
— Дети здесь фактически остались вне медицины. Когда узнали, что я детский хирург, ко мне началось паломничество родителей. Мы за первые два дня приняли почти триста человек! — возмущается Петрик.
Доктор вспоминает, что главный врач районной больницы обещал ему трёхкомнатную квартиру с автономным отоплением, если останется работать. "Но ведь в квартиру может в любой момент что-то прилететь — и нет её", — разводит руками 29-летний медик.
Петрик рассказывает, что во время ротаций в Попасную врачи жили в подвале больницы и осматривали всех детей в школах и детсадах, если этого желали родители.
— Было такое, что на осмотр мог весь класс не прийти. У каждого свои настроения, тем более если знают, что мы приезжие. А я со всеми по-украински говорил, меня "бандеровцем" называли, — говорит заведующий приёмным отделением Коломыйской районной больницы, участник "педиатрических десантов" Сергей Максимов.
Короткие командировки медиков позволяют определить состояние здоровья, диагностировать болезни. После Попасной "десантников" ПДМГ стали звать в другие города. Всю прошлую неделю педиатры работали в Рубежном, объезжали перед каникулами школы и детсады. В эту поездку с врачами поехала и медицинская знаменитость — главный офтальмолог Минздрава, доктор медицинских наук, завкафедрой офтальмологии Национального медуниверситета им. Богомольца Оксана Витовская.
Наперекор войне. Руководитель районного отдела охраны здоровья Елена Кострова потеряла во время войны родителей, но продолжает бороться за жизни людей
По дороге в Рубежное в поезде Витовская вспоминала "Записки юного врача". Недаром осматривать пациентов в первой же школе ей пришлось в условиях, подобных булгаковским. В районе тогда выключили электричество, и современное диагностическое оборудование, которым Витовской дала воспользоваться частная клиника, оказалось ни к чему.
— Только по таблице проверять приходится, — объясняла профессор, прося очередную школьницу не щуриться.
В Рубежное медиков пригласил здешний общественный деятель, в прошлом командир роты огневой подготовки батальона "Айдар" Игорь Радченко. Он считает, что его родной город остался, по сравнению с остальными, обделённым. Специалисты, выехавшие из Луганска, обосновались преимущественно в Лисичанске или Северодонецке. Многие до сих пор находятся за линией разграничения.
— Район, где расположена школа №4, — периферия, обделён даже по сравнению со всем Рубежным, — говорит Радченко.
За неделю врачи мобильного госпиталя осмотрели 1300 детей: тысячу — по плану, еще трёхсот — на дополнительных приёмах. Например, учительница, узнав о том, что в школе врачи из Киева, захотела показать специалистам сына с инвалидностью.
Попаснянский педиатр Лариса Ткачук десанты коллег воспринимает скептически. Говорит, что за лечением родителям всё равно придётся ездить в другие города. Медицинская же география достаточно сурова: Северодонецк, куда перевели Луганскую областную больницу, — в 55 километрах, Лисичанск — в 45-ти, а для особых случаев Харьков — в 250-ти.
Во имя детей. Лариса Ткачук — одна из двух постоянных педиатров в Попасной, оставшаяся в прифронтовом городе, чтобы помогать детям
Восполнить нехватку
Министерство здравоохранения Украины, после того как мы послали туда запрос, собрало данные на местах: в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской областей не хватает 170 медиков. Директор Департамента экстренной медицинской помощи Минздрава Татьяна Тимошенко объясняет, что частично восполнить нехватку врачей министерство пытается за счёт командировок. Медикам предлагают поехать в Донбасс на месяц, с сохранением зарплаты. Соглашаются немногие. Тимошенко известно лишь о двадцати добровольцах.
К обстрелам, как препятствию, можно добавить и зарплату. Врачи не получают никаких доплат от государства. Средняя зарплата доктора со стажем — 5 тыс. грн. Татьяна Тимошенко говорит: поднять её своим решением министерство не может, эта компетенция местных властей.
— Вы знаете, что у нас в стране произошла децентрализация. Регионы могут обращаться в Министерство финансов, чтобы ввести программы стимулирования, — рассказывает руководитель департамента.
Роман Власенко, первый замглавы Луганской областной военно-гражданской администрации с 2016 года, до назначения возглавлявший администрацию Попаснянского района, говорит, что просил о субвенции, чтобы поднять зарплату, у центральных властей. Но ответа не получил. К тому же он уверен, что силами областного бюджета всем надбавок не сделаешь.
— Тут смотря с чем сравнивать. Если чиновник получает 1200, а врач 3800 — тоже ведь должен быть баланс. Все люди, работающие на "передке", — в одних и тех же условиях. Но если сотрудники правоохранительных служб, работники ГСЧС получают статус участника боевых действий и надбавки, то чиновники, медики, педагоги, работники сферы коммунальных услуг этого не имеют. Почему тогда медикам нужно платить, а педагогам не надо? — спрашивает Власенко.
Назад в прошлое. Детская таблица для проверки зрения снова стала полезной для врачей Попасной
Пока государство не нашло действенный способ завлечь медиков, начальник Попаснянского райуправления здравоохранения Елена Кострова предлагает вспомнить о распределении: направлять в прифронтовые населённые пункты молодых специалистов.
Фото: Татьяна Косянчук