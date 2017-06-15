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Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты

Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты
фото: Lb.ua

Мэр Львова обвинил премьер - министра Украины в хамстве

15.06.17 2273
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Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана относительно несостоятельности городской власти решить проблему вывоза мусора.

"Ожидал от премьер-министра Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой 800-тысячного города, чем элементарное хамство", - заявил мэр на своей странице в Facebook.

Напомним, что премьер Владимир Гройсман на заседании правительства 14 июня обвинил мэра Львова Андрея Садового в том, что тот в течение 11 лет не смог решить мусорную проблему, имея для этого абсолютно все полномочия и ресурсы. 

"Городская власть, которую возглавляет господин Андрей Садовый, при желании могла бы решить эту проблему уже много лет назад и также полностью в состоянии ее решить сейчас. Не надо искать крайних", - подчеркнул глава правительства.

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