Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана относительно несостоятельности городской власти решить проблему вывоза мусора.

"Ожидал от премьер-министра Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой 800-тысячного города, чем элементарное хамство", - заявил мэр на своей странице в Facebook.

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Напомним, что премьер Владимир Гройсман на заседании правительства 14 июня обвинил мэра Львова Андрея Садового в том, что тот в течение 11 лет не смог решить мусорную проблему, имея для этого абсолютно все полномочия и ресурсы.

"Городская власть, которую возглавляет господин Андрей Садовый, при желании могла бы решить эту проблему уже много лет назад и также полностью в состоянии ее решить сейчас. Не надо искать крайних", - подчеркнул глава правительства.