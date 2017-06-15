Сутки в АТО: погиб мирный житель, ранены трое наших бойцов

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 55 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. 7 из этих фактов характеризуются применением противником запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем. В результате вражеских погиб мирный житель и трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Донецкое направление. На данной части фронта противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. Обстреляв еще днем из танковых орудий наши оборонительные укрепления вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге захватчики резко активизировались с приходом сумерек. Сначала они осуществили плотный обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций сил АТО в районе Авдеевки. Несколько позже оккупанты из 122-мм артиллерии мощно ударили по нашим опорным пунктам неподалеку Песок. Также под вражеским минометным огнем вчера вечером оказались украинские воины, которые держат оборону у Опытного и Верхнеторецкого. Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, пророссийские бандформирования открывали огонь по подразделениям ВСУ в районе Майорска, Каменки и Невельского.

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Ночью, около 23:00, пророссийские незаконные вооруженные формирования с направления временно оккупированной Горловки обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб 52-летний хозяин дома. На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома. Также в населенном пункте оборваны линии электропередач, перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня. Использовали наемники, вероятно, гаубичную артиллерию калибра 152 мм. Предварительно в жилых кварталах зафиксировано последствия прилета не менее полудесятка смертоносных вражеских боеприпасов.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения противник из минометов калибра 120 мм обстреливал наши укрепления в районе Николаевки. Из 122-мм ствольной артиллерии – позиции украинских воинов вблизи Чермалыка. Также из минометов калибра 82 мм бандиты били неподалеку Красногоровки. Кроме того, под вражескими обстрелами вчера неоднократно оказывались украинские воины, которые держат оборону в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Марьинки. Там захватчики основном применять гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение. Всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 23 вражеские вооруженные провокации.

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Луганское направление. На данном направлении насчитано 19 вражеских обстрелов. Там из минометов, иногда и калибра 120 мм, наемники били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также недалеко от Желтого, Новотошковского, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской, российско-террористические бандформирования неоднократно открывали огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.