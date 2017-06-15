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Главная » Страна » Фото, видео СМИ: В Киеве авто с народным депутатом врезалось в трамвай

Фото, видео СМИ: В Киеве авто с народным депутатом врезалось в трамвай

<span class="label red">Фото, видео</span> СМИ: В Киеве авто с народным депутатом врезалось в трамвай
Фото: сensor.net.ua

За рулем якобы находился член фракции Блока Петра Порошенко Олег Барна

15.06.17 422
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В Киеве на площади Победы поздно вечером 14 июня столкнулись автомобиль Skoda Superb и трамвай №18. За рулем автомобиля якобы находисля народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна. Об этом информирует Эспрессо.

"По предварительным данным, автомобиль не предоставил преимущество трамваю и совершил столкновение. За рулем был нардеп от фракции БПП Олег Барна. Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов. В трамвае вылетели стекла, он был в это время без пассажиров", - говорится в сообщении.

Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев также сообщает, что в ДТП попал именно Олег Барна.

"Пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован. На месте работают патрули полиции и СОГ", - говорится в сообщении в Facebook.

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