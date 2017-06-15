Климкин подтвердил встречу Порошенко и Трампа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил встречу президентов Украины и США, однако не называл конкретных дат. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу. В ближайшее время (пресс-секретарь президента, - ред.) Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями, но мы сейчас работаем над содержательной частью речи", - заявил Климкин.

Министр также отметил, что в повестке дня встречи будут стоять вопросы о выполнении Россией своих обязательств в рамках Минских договоренностей, а также вопрос оккупированного Крыма, доступ к нему международных наблюдателей, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также помощь украинским реформам.

Также, по словам министра, будут стоять вопросы относительно сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США. Глава внешнеполитического ведомства анонсировал "важные политические решения в этой сфере".

Министр также уточнил, что стороны при подготовке к встрече согласовывали формат участия США в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Нам было перед этой встречей важно договорится с американскими партнерами относительно их формата ангажирования, будет это параллельный формат или это будет формат взаимодействия на определенных уровнях с нормандским форматом. Поэтому ждите в ближайшее время много важных новостей", - анонсировал Павел Климкин.

По словам главы МИД, украинская и американская сторона продолжат поиск вариантов взаимодействия по осуществлению давления на РФ.

Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе состоятся полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне.