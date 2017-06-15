Очередной российский "гумконвой" вторгся в оккупированный Донбасс

На территорию оккупированного Донбасса вторглась 66-я автоколонна МЧС России с так называемой "гуманитарной помощью". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла украинско-российскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек. На пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев-Курган", - говорится в сообщении.

В российском министерстве заявили, что российские автомобили якобы везут 500 тонн гуманитарного груза. Как уверяют в российском МЧС, в составе груза детские продуктовые наборы и медикаменты.

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий в Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".