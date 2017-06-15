С сегодняшнего дня георгиевская лента официально под запретом в Украине

За нарушение закона будут наказывать штрафом в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов

В Украине сегодня вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. Вчера документ опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Согласно документу публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Такие же действия совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Напомним, закон о запрете георгиевской ленты в Украине был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года и подписан президентом Петром Порошенко 12 июня.